Família de Jacareí busca por cadela idosa desaparecida

Uma família de Jacareí está desesperadamente à procura de sua cadela de estimação, Pietra, também conhecida carinhosamente como Pepeta.

A cadela, de 13 anos, desapareceu no último sábado (7), por volta das 19h, durante uma forte chuva, nas proximidades do bairro Nova Jacareí, onde vivia com os pais da tutora.

