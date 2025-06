Polícia prende personal acusado por abus@r de menina de 17 anos

Um personal trainer de 30 anos foi preso nesta terça-feira (20), suspeito de estuprar uma adolescente durante uma avaliação física. O caso, investigado pela Polícia Civil, ocorreu em 2022, quando a vítima tinha 17 anos.

A prisão aconteceu em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. De acordo com a delegada Liana Franca, o profissional teria se aproveitado do momento da avaliação para levar a aluna a uma sala reservada, onde o abuso foi cometido.