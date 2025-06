Família descobre após 7 anos que jovem desaparecido foi enterrado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Samuel desapareceu no dia 9 de dezembro de 2017, após sair de casa para ir a uma festa com amigos no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo.

Desde então, sua família dedicou-se incansavelmente a buscar respostas sobre seu paradeiro. Sandro Júnior, irmão de Samuel, relatou que o caso só teve avanços significativos no final do ano passado, quando um novo investigador assumiu o inquérito. Foi essa mudança que permitiu a realização do exame de DNA e a descoberta da verdade.

“Um anjo de Deus assumiu o caso em outubro. Ele levou esse caso para casa, analisou tudo, consultou a base de dados e encontrou um corpo com características semelhantes às do meu irmão. Esse corpo foi enterrado cinco dias após o desaparecimento. Pedimos a exumação, e ontem tivemos o resultado positivo confirmando que era ele”, disse Sandro, emocionado.