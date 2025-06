Ameaçou mulher e filhos com revólver, agrediu, mas acabou preso

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta terça-feira (10), suspeito de agredir e ameaçar a esposa e os dois filhos pequenos. Ele tentou fugir pulando muros, mas foi alcançado e detido pela polícia. No momento da abordagem, portava um revólver calibre .38.

O caso ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul, em Rio Largo, após vizinhos ouvirem gritos e acionarem uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar. Os agentes chegaram rapidamente ao local e conseguiram impedir a fuga do suspeito.