'Deus abençoe seus planos', dizia Mariana, morta pelo ex no Vale

“Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo”. Com fé e amor, Mariana da Costa Nascimento tinha essa frase como lema de vida.

Uma vida ceifada de forma brutal e violenta em Taubaté. Após dias desaparecida, Mariana foi encontrada morta e enterrada no quintal da casa do ex-namorado, de acordo com a família. E a descoberta aconteceu nesta terça-feira (10).