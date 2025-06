Vereador é indiciado por pornogr@fia infantil

Um médico e vereador foi indiciado por estupro de vulnerável e crimes de pornografia infantil, envolvendo duas adolescentes. O inquérito da Polícia Civil, que investigou o caso, foi concluído e encaminhado ao Ministério Público.

A investigação teve início com a prisão em flagrante do suspeito em Canarana, Mato Grosso, que já era alvo de outras apurações por delitos similares. A Delegacia de Canarana continua trabalhando para identificar outras possíveis vítimas, além das já formalmente reconhecidas.