Antes de achar corpo, irmã de Mariana confrontou suspeito

"Eu não sei, Gabi. Se eu tivesse feito alguma coisa com ela, eu diria. Porque eu sou homem", finalizou ele.

Após a conversa, Luiz subiu em um cavalo e foi embora.

Horas depois, com base em informações prestadas pelo próprio suspeito, policiais da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté localizaram o corpo de Mariana na rua Marianna Aparecida do Norte da Silva, na Fazenda Canta Galo, no bairro do Una. A perícia científica e o serviço funerário foram acionados.