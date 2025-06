VÍDEO: Colisão entre carretas causa incêndio e deixa um morto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e atuam no combate às chamas desde as primeiras horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, interditando completamente o tráfego no trecho afetado. Ainda não há previsão para a liberação da pista.

A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada. As causas do acidente estão sob investigação pelas autoridades responsáveis.

O trecho onde ocorreu a colisão é conhecido pelo tráfego intenso de caminhões e por registrar acidentes graves com frequência. A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção e procurarem rotas alternativas enquanto o bloqueio persistir.