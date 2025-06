Avô é preso após ser acusado de abusar do neto de 3 anos

Um idoso foi preso na noite desta segunda-feira (9), acusado de abuso sexu@l de vulnerável contra o próprio neto, de apenas 3 anos. A mãe da criança procurou a polícia após notar indícios de violência nas partes íntimas do filho.

O caso aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso. A criança passava os fins de semana sob os cuidados do avô. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe percebeu os sinais de abuso ao dar banho no menino. Questionado sobre o ocorrido, o garoto teria dito que o "vovô coloca o dedo no ânus dele".