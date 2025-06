Polícia prende dois por tráfico de drogas em Ubatuba

Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba, nesta terça-feira (10). A ação foi realizada por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento de rotina.

Os agentes avistaram um homem de 20 anos segurando um objeto suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu e entrou em uma residência, onde foi abordado. No local, os policiais encontraram um adolescente de 16 anos, que jogou uma sacola plástica pela janela em direção a uma área de mata.