Foi morto com uma roçadeira após tentar atacar vizinho

Um homem de 49 anos morreu após uma briga com um vizinho na tarde de segunda-feira (9). A vítima foi atingida por uma roçadeira durante a confusão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso aconteceu na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi até o local de trabalho do vizinho, de 28 anos, armado e com a intenção de matá-lo.