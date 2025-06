'Viveu com sabedoria': dona Maria morre aos 102 anos no Vale

Dona Maria Bueno Resende morreu nesta terça-feira (10), aos 102 anos, e será sepultada na tarde desta quarta-feira (11), na parte da tarde, no Cemitério Municipal de Santa Branca.

Apesar do luto e da tristeza de amigos e familiares, ela viveu bastante e deixou bons ensinamentos a filhos, netos e bisnetos. Inclusive, nas redes sociais, eles não deixaram passar em branco e agradeceram pelas lições durante a vida.