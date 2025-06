'Meu grande amigo': adeus Perci, que se foi aos 45 anos no Vale

Perci Eduardo Alves, de apenas 45 anos, foi embora cedo, após muita luta pela vida. Mas, deixará lembranças de uma pessoa alegre e de bem com a vida, apesar dos problemas de saúde.

Ele morreu nesta terça-feira (10), em Jacareí e o sepultamento aconteceu no mesmo dia, no final da tarde, no Cemitério Avareí, na mesma cidade.