Anestesista pega 30 anos de cadeia por abuso a mulheres no parto

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi condenado a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável, após abusar sexualmente de duas mulheres enquanto estavam sob efeito de sedação durante o parto. Além da pena em regime fechado, ele deverá pagar indenização de R$ 50 mil a cada vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os crimes ocorreram no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A investigação começou após integrantes da equipe médica desconfiarem do comportamento do anestesista, que aplicava doses elevadas de sedativos nas pacientes.