Bebê de 2 meses morre esperando vaga na UTI

Uma bebê de apenas dois meses morreu após não conseguir vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Ísis Maite foi diagnosticada com bronquiolite e precisava de transferência urgente, mas faleceu antes que o atendimento especializado fosse viabilizado.

O caso ocorreu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A criança estava internada em estado grave, e a família aguardava a liberação de um leito hospitalar. Segundo informações da RICtv Oeste, a demora foi causada pela superlotação das unidades de saúde da região.