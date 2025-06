Adeus, Rodolfo: aposentado da GM morto pelo vizinho é enterrado

Foi sepultado na manhã desta terça-feira (10), no Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, o corpo de Francisco Rodolfo Gomes Oricil, de 59 anos. O aposentado foi morto a tiros no último domingo (8), após uma discussão com o vizinho no bairro Jardim Ismênia, na zona leste da cidade.

A cerimônia de despedida, marcada por comoção, reuniu familiares, amigos e ex-colegas de trabalho. Francisco era aposentado da General Motors e morava há anos no mesmo endereço com a esposa e três filhos.