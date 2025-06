PDDE-M: Câmara aprova transparência em uso de recurso por escolas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Projeto A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (10), por unanimidade, o projeto que prevê que seja divulgada no site da Prefeitura a prestação de contas dos recursos recebidos pelas escolas via PDDE-M (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

Transparência

"É fundamental para o sucesso do programa que haja transparência ativa da aplicação desses recursos. Isso contribuirá com a fiscalização por parte da comunidade escolar e da sociedade como uma todo contribuindo para prevenir a corrupção, o mau uso de recursos públicos e a negligência no cumprimento de obrigações", justificou a vereadora Talita (PSB), autora do projeto.

Tramitação

O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.