URGENTE: Após 4 dias desaparecida, Bruna é achada com vida em SJC

Final feliz!

Após quatro dias desaparecida, Bruna Santos, de 36 anos, foi encontrada com vida em São José dos Campos, nesta terça-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Mãe de duas filhas, Bruna estava desaparecida desde a noite de sábado (7), quando deixou as crianças na casa da irmã e saiu em direção à residência da mãe, por volta das 22h40.