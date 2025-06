Câmara de Paraibuna tem histórico de confusões entre vereadores

O episódio, que começou no plenário e terminou em troca de agressões em uma sala anexa da Casa, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube e causou forte repercussão pública.

Na nota, a Câmara lamentou “profundamente os acontecimentos” e informou que um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar o ocorrido. A presidência da Casa garantiu que “as condutas dos vereadores envolvidos serão apuradas com rigor”, com base no Regimento Interno e no Código de Ética do Legislativo municipal.

A confusão teve início após um discurso de Marcelo André, que criticou a contratação de uma empresa para a realização de uma festa popular com recursos públicos e denunciou o suposto abandono de crianças com deficiência pela gestão da prefeita. As acusações irritaram Klinger, que se levantou e foi ao encontro do colega de plenário. Após o encerramento temporário da sessão, os dois teriam se dirigido a uma sala anexa, onde protagonizaram a troca de agressões físicas.