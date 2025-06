VÍDEO: Pescador tem barco furtado na Praia de Pequeá, em Ilhabela

Um barco de pesca foi furtado na madrugada desta terça-feira (10) na Praia de Pequeá, em Ilhabela. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia local, o pescador, de 64 anos, percebeu o sumiço de sua embarcação por volta das 3h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima informou à polícia que, ao checar as imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo, constatou que seu barco ainda estava no local às 2h30, mas desapareceu na hora seguinte. As imagens mostram dois indivíduos chegando em outra embarcação e levando o barco da vítima.