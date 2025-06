VÍDEO: Supermercado é assaltado à luz do dia no Eugênio de Melo

Um assalto violento ocorreu nesta terça-feira (10) no Supermercado Família, localizado no bairro Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Por volta das 16h20, dois criminosos armados invadiram o estabelecimento, ameaçaram uma atendente e levaram o dinheiro dos caixas antes de fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Este é o segundo crime registrado em menos de 24 horas na região. Na noite de segunda-feira (9), um pai e seu filho foram vítimas de assalto enquanto circulavam de moto pela mesma avenida.