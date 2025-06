'Pulei do carro para salvar minha vida', diz passageira em SJC

Ela contou que, no momento em que o motorista fazia as perguntas, ela procurava na bolsa um segundo celular que usa para ligações. “Eu respondia as perguntas dele dizendo que não estava entendendo o que ele estava falando. Meus sentidos estavam lentos, eu estava com dificuldade de ouvir e me mexer, e foi quando eu ouvi ele me perguntar: ‘Está ficando anestesiada?’”.

“Foi nesse momento que percebi que estava perdendo os sentidos e entendi que a única forma de sair dali em segurança seria pulando do carro em movimento. Segurei firme nas minhas coisas, puxei a trava da porta e aproveitei a oportunidade da velocidade ter diminuído por conta do sinal”, relatou a gestora. “Eu estava na [rua] Vilaça, pulei ali bem em frente à câmera do COI”.

Ingrid disse que saiu apavorada, gritando por ajuda, muito tonta e confusa. “Tenho certeza que estava sob efeito de alguma substância que inalei ao entrar no carro fechado. Parecia que eu poderia desmaiar a qualquer momento”.