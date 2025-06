‘Pai, meu herói’, diz filho de Rodolfo, morto por vizinho em SJC

Sequência de crimes.

Após o homicídio, o autor fugiu a pé e tentou roubar um carro na Avenida Uberaba. Sem sucesso na primeira tentativa, ele rendeu um motorista que dirigia uma VW Saveiro vermelha e o obrigou, sob ameaça de arma de fogo, a levá-lo até a região sul da cidade. A vítima do sequestro foi libertada nas proximidades da loja Leroy Merlin, na Avenida Andrômeda.

A Guarda Civil Municipal, com apoio do monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), localizou o suspeito embarcando em um ônibus da linha 314. O veículo foi interceptado e William foi detido ainda dentro do coletivo. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre .380, carregador com uma munição na câmara e 40 cartuchos intactos acondicionados em blisters.

No local do crime, peritos da Polícia Científica recolheram sete cápsulas deflagradas e constataram ao menos cinco perfurações por projéteis de arma de fogo no corpo da vítima. O autor foi encaminhado à delegacia e submetido a exame. As roupas, o celular, a arma e a munição foram apreendidos.