Duplicação da Lívio Veneziani fica mais cara e atrasará 6 meses

A obra de duplicação da Avenida Lívio Veneziani, em São José dos Campos, vai atrasar ao menos seis meses e ficar R$ 817 mil mais cara.

Iniciado em janeiro de 2024, o serviço deveria ter sido concluído em março de 2025, mas já o contrato já sofreu duas prorrogações e, em ambas, teve acréscimo no custo.