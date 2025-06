VÍDEO: No STF, Bolsonaro convida Moraes para ser vice em 2026

Durante depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes.

Em determinado momento, Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. Moraes diz que seria bom perguntar aos advogados.