Vereador do Vale é preso acusado de ser mandante de furto de cabo

O vereador tem 69 anos e foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6), no bairro Jardim Andira, em Campos do Jordão.

Vereador de Campos do Jordão, José Matos da Costa (PSD), que está em seu sexto mandato, foi autuado por furto qualificado, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia de Campos do Jordão e será analisado pela Justiça em audiência de custódia em Taubaté.

De acordo com o documento, dois homens, de 28 e 22 anos, foram flagrados com 38 quilos de cabos de telefonia furtados da empresa Telefônica Vivo. Durante os depoimentos, ambos apontaram o parlamentar como o responsável por encomendar o crime. A delegacia autuou José Matos como autor intelectual do furto qualificado, crime previsto no Código Penal, com pena que varia de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

“Os autores […] não só confessaram o delito de furto como apontaram o mandante da conduta delitiva, qual seja, o autor José Matos, dizendo que receberam quantia em dinheiro para que praticassem o delito e que receberiam nova quantia após entregar a res furtiva”, consta no boletim registrado na Delegacia de Campos do Jordão.

Ainda segundo o documento, uma testemunha, que também teve o celular analisado pela polícia, confirmou que esse tipo de negociação já havia ocorrido outras vezes, o que contraria a versão apresentada por José Matos, que negou envolvimento com os demais indiciados.