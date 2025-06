VÍDEO: Pai e filho são roubados na zona leste de São José

Pai e filho vítimas de bandidos em São José dos Campos.

Uma câmera de segurança mostra o exato momento em que quatro criminosos renderam um homem e uma criança e roubaram uma moto na zona leste da cidade.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (9), em frente a um restaurante no distrito de Eugênio de Melo. Após o crime, guardas municipais foram acionados pela vítima e as informações sobre o caso foram compartilhadas com a rede de monitoramento do CSI.