Jogadora é morta a tiros ao defender namorada de assédio sexual

Uma jogadora de futsal morreu ao tentar defender a namorada, que havia sofrido assédio.

Patrícia Ribeiro, de 21 anos, foi morta a tiros em Chapecó (SC), no momento em que defendeu a namorada, na noite do último sábado (7). A atleta estava com amigas dentro de um carro, fazendo uma parada para comer um lanche.