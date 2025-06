Taubaté estreia na Copa do Brasil contra o Avaí/Kindermann

O Taubaté encara o Avaí Kindermann na tarde desta quarta-feira (11), a partir das 15h, pela abertura da Copa do Brasil Feminina de 2025. E essa é a primeira vez na história que o time da região disputa esse torneio.

Até porque a Copa do Brasil estava desativada desde 2016 e volta em 2025 com formato semelhante à disputa do masculino. Nesta primeira fase, os times se enfrentam em turno único, onde o empate leva a decisão para os pênaltis.