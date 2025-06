Bicampeãs, Meninas da Águia estreiam na Copa do Brasil em casa

O São José encara o Ypiranga-AP na tarde desta quarta-feira (11), a partir das 15h, no Centro Esportivo João do Pulo, em São José dos Campos, na estreia da equipe da região na Copa do Brasil feminina de 2025.

Como está também na disputa da Série A-2 do Campeonato Brasileiro, a equipe da região entra na segunda fase. E, mesmo vivendo um momento difícil na temporada e na história, as Meninas da Águia querem dar a volta por cima e, ao menos neste torneio, terem uma alegria.