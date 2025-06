Usuária de drogas é decapitada; cabeça foi achada em escadaria

Uma mulher foi encontrada decapitada em uma escadaria na madrugada desta terça-feira (10), em Minas Gerais.

A cabeça foi achada na escadaria e o restante do corpo em um beco próximo. O crime aconteceu na cidade de Timóteo.