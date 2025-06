'Nunca quis fazer mal', diz humorista que matou e enterrou miss

Após confessar ter matado e enterrado o corpo da miss Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, o humorista Marcelo Alves dos Santos afirmou que "nunca teve intenção de fazer mal" à vítima, de quem era amigo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O comediante matou a vítima, por estrangulamento, depois ter feito uma declaração de amor a ela, que não foi correspondida. O corpo da miss foi encontrado enterrado em uma cova rasa. O caso aconteceu em Araucária, perto de Curitiba (PR).