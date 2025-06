Gabriel Moscardo, de Taubaté, vive sonho do Mundial com o PSG

Enquanto o Taubaté enfrentará o São José no Clássico do Vale domingo, dia 15, às 15h, no Martins Pereira, em São José dos Campos, pela Copa Paulista, outro taubateano estará nos Estados Unidos, onde disputará o Super Mundial de Clubes se com chances reais de ser campeão.

Afinal de contas, Gabriel Moscardo, criado na base do Atleta Cidadão em São José dos Campos até os 12 anos e com destaque no Corinthians, agora faz parte do elenco do Paris Saint-Germain que disputa a primeira edição do torneio criado pela Fifa.