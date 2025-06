Em clima do Dia dos Namorados, podcast 'Vivacitá' debate o amor

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Esse é o tema do novo episódio de “Vivacitá”, o podcast de OVALE sobre o universo feminino, que estreia nesta terça-feira (10/06), trazendo um bate-papo especial também focado no Dia dos Namorados.

Apresentado pela jornalista Mayara Silva, o podcast reúne três “feras” --Cíntia Borges, especialista em Medicina Sexual, Amanda Ramos dos Santos, advogada criminalista, e Edna Zanella Prenholato, psicóloga e psicoterapeuta de casais.

O podcast “Vivacitá” está disponível no Youtube e do Spotfy de OVALE , além do Instagram do jornal.

Terceiro episódio de “Vivacitá”, batizado de “O Amor está no Ar”, o podcast tratou dos papéis da mulher dentro do conceito amor, da sexualidade feminina e do direito ao prazer, entre outros temas. Quais? O conceito de relacionamentos saudáveis e a importância do diálogo e da autonomia da mulher dentro da relação.