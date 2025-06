VÍDEO: Em tiroteio, passageiros oram em manhã de terror no Rio

Uma grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro no Complexo de Israel, contra traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), deixou pelo menos duas pessoas que estavam dentro de ônibus diferentes baleadas nesta terça-feira (10).

Em um vídeo, é possível ver diversos passageiros em uma estação do BRT Transbrasil desesperados em meio ao intenso tiroteio, quando começam a fazer uma oração.

