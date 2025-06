Vizinho que matou Rodolfo tem prisão preventiva decretada em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A morte de Rodolfo, ocorrida na zona leste, gerou comoção e revolta entre familiares e moradores da região. A vítima foi assassinada a tiros na tarde do último domingo (8), na rua Caparaó, no bairro Jardim Ismênia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava sete perfurações por disparos de arma de fogo, três no tórax, uma no abdômen, duas no pescoço e uma na cabeça. O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do Samu.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre vizinhos. O autor dos disparos, um homem de 47 anos, fugiu em uma bicicleta e, em seguida, iniciou uma série de crimes pela cidade. Ele tentou roubar um veículo na rua Uberaba, conseguiu levar um Citroën C3, que abandonou pouco depois, e realizou um novo assalto, desta vez sequestrando o motorista de uma picape Saveiro, mantido como refém até a zona sul da cidade.

A fuga terminou após o suspeito ser localizado dentro de um ônibus na Avenida Andrômeda e preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).