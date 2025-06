PM deixou família no carro, enfrentou e matou 2 ladrões no Vale

O policial militar que atirou nos assaltantes de um mercado em Aparecida, na tarde de segunda-feira (9), estava de folga e com a família em seu carro, quando percebeu a ação dos ladrões e entrou no estabelecimento comercial para conter o crime.

A ação do policial é descrita no boletim de ocorrência do caso. Os dois assaltantes morreram em decorrência da reação do policial e do proprietário do mercado, que também atirou. Os criminosos tinham 16 e 18 anos, ambos com passagens policiais anteriores.