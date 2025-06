VÍDEO: Acidente com carros causa congestionamento na Dutra em SJC

Um acidente envolvendo carros de passeio provocou congestionamento na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu na altura do km 150, na pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, nas primeiras horas da manhã. Ainda não há registro de vítimas.