Embraer leva aeronaves para maior feira de aviação do mundo

A Embraer anunciou nesta terça-feira (10) que terá “presença destacada no Paris Air Show”, feira internacional de negócios da indústria aeroespacial que é considerada a maior feira de aviação do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A fabricante de aviões informou que apresentará seu “moderno portfólio de produtos para os mercados de aviação comercial, defesa, serviços e suporte e Mobilidade Aérea Urbana, impulsionada pelo forte ritmo de vendas em todos os negócios”.