PM usa técnicas de defesa pessoal para prender homem por tráfico

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos, após luta corporal com um dos policiais, que usou técnicas de defesa pessoal devido à resistência do suspeito.

O caso aconteceu durante o cumprimento da Operação Impacto Letalidade, quando a equipe da Polícia Militar realizou ação na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.