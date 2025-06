Dupla morta após roubo a mercado usava simulacro e levou R$ 176

O assalto aconteceu em um mercadinho na rua Itabaiana, no bairro Itaguassu. Os dois homens invadiram o mercado e anunciaram o assalto. Um policial militar de folga, que passava perto do local, entrou no estabelecimento e atirou nos assaltantes. O dono do mercado também atirou, segundo o boletim de ocorrência.

Os dois homens que morreram após roubar um mercado em Aparecida, na tarde dessa segunda-feira (9), usavam um simulacro de arma de fogo e levaram R$ 176 do caixa do estabelecimento. Eles tinham 16 e 18 anos e possuíam passagens policiais anteriores.

O adolescente foi atingido no tórax e na cabeça, caiu em via pública e morreu no local. O outro assaltante foi baleado região do olho direito e socorrido à Santa Casa de Aparecida, depois transferido ao Hospital Regional de Taubaté, onde morreu devido aos ferimentos.

Um cliente do estabelecimento também chegou a ser atingido por um dos disparos, mas recusou o atendimento médico.

Investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois assaltantes entraram no mercado usando roupa com capuz e anunciaram o assalto, sendo que um deles mostrou uma arma, posteriormente verificada como simulacro. A dupla ameaçou a funcionária do estabelecimento e subtraiu o dinheiro que estava no caixa, quantia de R$ 176.