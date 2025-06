Carros pegam fogo em Taubaté e São José e mobilizam bombeiros

Dois carros pegaram fogo na noite de segunda-feira (9), em Taubaté e São José dos Campos, e mobilizaram a atuação do Corpo de Bombeiros.

O primeiro incêndio aconteceu por volta de 20h30, em um veículo na Avenida Tiradentes, no Centro de Taubaté.