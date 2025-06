Com longa ficha criminal, major é acusado de 3stuprar a sogra

A prisão ocorre no contexto de uma investigação da Secretaria de Segurança Pública do estado, que apura diversas denúncias contra o militar.

O major da reserva da Polícia Militar de Alagoas, Djalma de Araújo, de 59 anos, foi preso no domingo (8) sob suspeita de estuprar a própria sogra, uma mulher com deficiência física e mobilidade reduzida.

O caso foi registrado no município de Marechal Deodoro, onde o acusado foi detido. Durante buscas em sua residência, autorizadas pela Justiça, foram apreendidas quatro armas de fogo — uma delas com numeração raspada — além de uma quantia em dinheiro não divulgada. De acordo com os investigadores, uma das armas teria sido usada para ameaçar a filha do major.

Djalma tem uma longa ficha criminal, com registros por homicídio, lesão corporal, ameaça, desacato, resistência à prisão, porte ilegal de arma de fogo e, mais recentemente, estupro de vulnerável.

A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva nesta segunda-feira (9), após audiência de custódia, com o objetivo de proteger a integridade física e psicológica das vítimas.