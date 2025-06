Brigou por causa de relógio quebrado e acabou morto

O principal suspeito do crime, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil e, segundo familiares, mantinha um relacionamento afetivo com a vítima.

Uma discussão motivada por um relógio quebrado terminou em tragédia com a morte do professor de dança Alan Robson Santos de Assis, de 31 anos, assassinado a tiros na manhã de domingo (8).

O homicídio ocorreu por volta das 6h, após uma festa em Porto Real do Colégio, no Baixo São Francisco. De acordo com as investigações, Alan e o suspeito teriam iniciado a briga durante o evento na casa de um amigo. Em seguida, os dois foram até a residência do professor, onde a discussão continuou e resultou em sua morte a tiros. A mãe da vítima estava no local e presenciou o conflito, mas não o momento do disparo fatal.

O suspeito foi localizado no mesmo dia, dentro de uma van que fazia transporte intermunicipal em direção a Maceió. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com seis munições, uma balança de precisão, uma faca e dois celulares.

Após a prisão, ele foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Penedo, onde os procedimentos legais foram realizados. A Polícia Civil segue investigando o caso.