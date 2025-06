'Kit cadeia': Léo Lins ironiza condenação a 9 anos de prisão

Em seus Stories, ele exibiu uma caixa apelidada de “Kit Cadeia”, enviada por um amigo, com itens como algema, celular e uma cartela de cigarros — todos embalados nas cores da bandeira do Brasil.

A publicação foi acompanhada de uma legenda debochada: “Isso é rir da minha desgraça. Vou processar! (aviso: ironia)”.

A condenação do humorista foi determinada pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A Justiça o responsabilizou por disseminar discursos de ódio em um show de stand-up em 2022, com piadas ofensivas direcionadas a grupos como negros, pessoas com deficiência, homossexuais, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, idosos, obesos e pessoas com HIV.

Além da pena de prisão, Leo Lins foi condenado a pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos da época do crime e uma indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. A decisão permite recurso.