Queria 'testar a vasectomia': motorista de app é preso por 4buso

A declaração foi confirmada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), responsável pela investigação do caso.

O crime ocorreu na última quinta-feira (5), em Trindade. Segundo a Polícia Civil, a vítima solicitou uma corrida e, durante o trajeto, o motorista desviou a rota original, levando a passageira até uma área de matagal, onde cometeu a violência. Após o ataque, ele teria feito o comentário que revoltou os investigadores.

A vítima procurou a Deam e relatou o ocorrido. As autoridades confirmaram o desvio de percurso com base nas provas obtidas, o que reforçou a versão da passageira. Com isso, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado, que segue detido enquanto o inquérito avança.