Amordaçada e amarrada em pedra, mulher morre ao ser jogada no rio

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9) submerso no fundo de uma lagoa, com sinais claros de execução.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima estava com mãos e pés amarrados, amordaçada e presa a uma pedra, o que indica que tenha sido afogada. A principal suspeita da polícia é que o crime tenha sido cometido por ordem de um "tribunal do tráfico", como punição por uma dívida ligada ao uso de entorpecentes.