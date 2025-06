Câmara de Paraibuna registra BO após briga entre vereadores

A Câmara Municipal de Paraibuna, no Vale do Paraíba, divulgou uma nota oficial à imprensa após a briga física envolvendo os vereadores Marcelo André (PT) e Klinger Vitório (Republicanos) durante a 9ª sessão ordinária, realizada na noite de segunda-feira (9).

O episódio, que começou no plenário e terminou em troca de agressões em uma sala anexa da Casa, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube e causou forte repercussão pública.

Na nota, a Câmara lamentou “profundamente os acontecimentos” e informou que um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar o ocorrido. A presidência da Casa garantiu que “as condutas dos vereadores envolvidos serão apuradas com rigor”, com base no Regimento Interno e no Código de Ética do Legislativo municipal.