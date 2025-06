‘Descanse em paz, vô’; adeus a seu Vicente, 87 anos, no Vale

Vicente de Paula de Oliveira, de 87 anos, foi enterrado neste último domingo (8), no Cemitério Avareí, em Jacareí. Ele faleceu no último dia 5.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Apesar do luto dos familiares, ficam as boas lembranças e a sensação de dever cumprido. Afinal de contas, foram quase nove décadas de vida e muita dedicação à família.