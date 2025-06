Polícia apreende grande quantidade de drogas e armas em Taubaté

Policiais civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (9), um homem suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Santa Tereza, em Taubaté (SP).

A ação foi resultado de uma investigação do setor de inteligência da unidade, que indicava que o suspeito estaria armazenando entorpecentes em uma residência, com o objetivo de abastecer pontos de venda nos bairros Cecap e Mourisco.